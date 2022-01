Luego de que se filtrara una fotografía donde el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco posa junto a diferentes líderes del narcotráfico, el secretario de gobierno de la entidad, Pablo Ojeda Cárdenas aseguró se trató de una simple casualidad.

Para Azucena Uresti, el funcionario estatal declaró que esta fotografía se la tomó el gobernador a petición de los sujetos, algo que ocurre cada vez que visita algún lugar público.

Si (es una casualidad), ¿quién estaría posando en una reunión secreta con tres delincuentes? Cuauhtémoc se sienta en cualquier restaurante y la gente le pide fotografías y autógrafos y nunca se niega (…) Es una simple foto espontánea de hace varios años. No sabemos cuándo fue ni dónde se tomó, no es más que eso, no es una reunión, no es un acuerdo y mucho menos es una relación.