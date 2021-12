En redes sociales comenzó a circular un video en el que supuestamente el basquetbolista Alexis Cervantes expone los motivos por lo que fue privado de la libertad en Michoacán.

En el supuesto video el basquetbolista luce la misma sudadera y short con el que fue localizado, afirma que le gusta el desmadre, le encanta la cocaína, y que por burlarse de los cárteles de Michoacán fue secuestrado.

Se desconoce si Cervantes fue obligado a grabar el mensaje, sin embargo, en el video asegura que se ha sacado fotos y videos con armas y con la mafia de Sinaloa.

Además, detalla actividades delictivas de un primo suyo a la orden de un sujeto llamado el Chapito Isidro en Sinaloa.

Al parecer el basquetbolista se encuentra amarrado a una silla durante la grabación del video en el que presumía mensajes en los que había destazado gente.

Me encanta la cocaína… ese es el motivo por el que estoy aquí, por las fotos, el video, por comentarios en los cuales me burlo de los cárteles de aquí de Michoacán como si yo fuera alguien pesado, lo cual soy un simple basquetbolista pendejo, fanfarrón, farol que quiso denostar algo que no es…