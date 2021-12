Dos jovencitas, una de ellas menor de edad, fueron asesinadas a balazos cuando viajaban a bordo de una motocicleta de la marca Honda Dio, color verde, los homicidas lograron darse a la fuga a bordo de otra moto de color negro, según se supo en el lugar de los hechos.

El doble homicidio ocurrió la tarde de este miércoles, en la esquina de las calles Salamanca y Santander, en la colonia Valencia Primera Sección, perteneciente a este municipio de Zamora, hasta donde se movilizaron los elementos de la Policía Municipal, Policía Michoacán y de la Guardia Nacional, mismos aseguraron el perímetro.

También llegaron los paramédicos de Rescate y Salvamento, quienes confirmaron la muerte de Fátima Isabel C., M., de 17 años de edad y de María Guadalupe C., C., de 18 años de edad, ambas eran vecinas la colonia Valencia Segunda Sección.

Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena, recolectó más de 10 casquillos percutidos para calibres 9 y 45 milímetros los cuales fueron integrados a la carpeta de investigación correspondiente. Por último los cuerpo fueron trasladados a la morgue local para los estudios de ley.