Al señalar que el Poder Judicial ha emitido el fallo para continuar el proceso de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que debe ser dicha instancia la que resuelva en torno al caso, y acerca de la denuncia presentada contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por parte de la presidencia de la Cámara de Diputados, dijo:

No penalizar nada. No lo considero conveniente; pienso incluso que sirve para que tengan más excusas los consejeros y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad. Pero desde luego, es un asunto del Poder Legislativo con el Poder Judicial.