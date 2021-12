Simpatizantes de José Manuel del Río Virgen se manifestaron este domingo en la capital michoacana, Ciudad de México y Veracruz, en apoyo al político actualmente sujeto a proceso, en lo que catalogaron como un abuso de autoridad por parte de la Fiscalía veracruzana y persecución política en su contra.

Fueron decenas de personas las que arribaron a la emblemática fuente de Las Tarascas portando pancartas, con leyendas como #FuerzaDelRío, #DelRíoPresoPolítico, #LibertadADelRío, #JusticiaParaDelRío, #JuntosConDanteYMonreal.

Al cuestionar a los manifestantes sobre su movilización en Morelia, estos indicaron que: “somos personas que hemos tenido la oportunidad de conocer al Dr. Del Rio Virgen, algunos en el ámbito, laboral o académico, pero todos coincidimos en su gran calidad humana siempre buscando la manera de ayudar al prójimo y estamos seguros que se está cometiendo una injusticia en su contra”.

Además, añadieron “nos queda en claro que lo están inculpando de un crimen que el no cometió, por ello nos coordinamos con amigos en la Ciudad de México y Veracruz, para alzar la voz y hacerle saber a nuestro amigo que no está solo en esta lucha, al tiempo que exigimos a la Fiscalía de Veracruz que deje de fabricar culpables donde no los hay, mejor que investiguen, que han su trabajo y detengan a los responsables”, enfatizaron.

Cabe recordar que Del Rio Virgen e originario de Veracruz, Licenciado en Economía, Maestro en Administración y Doctor en Ciencias, político emanado de Movimiento Ciudadano (MC) y secretario técnico de la Jucopo del Senado mexicano, fue requerido por las autoridades veracruzanas acusado de participar en el homicidio de René Tovar, candidato de MC en Veracruz.