En este cierre de año, Morelia continúa con sus activaciones culturales, para que las familias se reúnan en torno al arte y vivan las tradiciones navideñas en este diciembre, por ello la administración municipal que encabeza Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) que dirige Fátima Chávez Alcaraz, organizó con acceso libre a la ciudadanía, una pastorela y un villancico, a los que se sumaron talentos locales, y en conjunto lograr que Morelia brille a través de la cultura.

Las y los integrantes de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia, ofrecieron su última presentación del año con un concierto navideño que reunió a distintas familias en el Templo de Fátima, a quienes les compartieron una velada musical con distintos canciones y villancicos, entre los que se encontraron: “Al mundo paz”, “Deck the hall”, “Carol of the bells”, El primer Noel”, “O holi night”, “Ángeles cantando están”, “Adeste fideles”, “Noche de paz”, “No va blanca navidad”, los cuales fueron interpretados junto a la cantante Teresita de Jesús Zoreque.

Mientras que la Plaza Jardín Morelos volvió a ser habitada por el arte y los artistas locales que con apoyo de la SeCultura, presentaron “Al diablo con las Pastorelas”, obra presentada por Juan Carlos Arvide y su equipo actoral de La Casona del Teatro.

“Esta es una pastorela suigéneris, porque todas las pastorelas son iguales y siempre presentan la misma situación, el nacimiento del Niño Dios, pero en esta trama hay algo que la hace anti pastorela. ¿Se imaginan al diablo haciendo la Anunciación? Esto rompe con el esquema”, explicó el dramaturgo.

Este cambio de papeles y situaciones dijo no modifica el acto de fe y esperanza que debe existir en la humanidad, además de la creencia en Dios, dejando de lado las religiones.

“¿No estás harto de hacer lo mismo toda la vida? Tienes más de 2 mil años diciendo la misma mentira”, fue la primera línea que el Diablo le dice al Ángel Gabriel en la puesta en escena que desencadenó una serie de situación que fueron disfrutadas por un amplio número de familias morelianas que vivieron esta producción entre risas, aplausos y mucha diversión antes de la Navidad.

“Al diablo con las Pastorelas”, tendrá una corta temporada en La Casona del Teatro los días 6, 7 y 8 de enero a las 19:30 horas.

Entre los actores que participaron se encontraron Luis Daniel García (Diablo), Fernando David (Ángel Gabriel), María Elena Caballero (Pastora), Eréndira Huazano (Pastora), por mencionar algunos.