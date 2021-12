Ante la falta de pago de la primera y segunda quincena del mes de diciembre, así como la dispersión correspondiente al aguinaldo, por tercer día, miembros del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) tomaron la avenida Francisco I. Madero en la ciudad de Morelia.

El secretario del exterior del SUEUM, Fernando Román Díaz, explicó que de acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) del sindicato, desde el pasado miércoles, 15 de diciembre, se le tuvo que pagar a los más de tres mil trabajadores nicolaitas lo correspondiente a la primera nómina del mes así como el aguinaldo, sin embargo, aseguró que la Rectoría continúa sin liquidar el adeudo ni dar la cara a los empleados.

Refirió que, en días pasados, el titular de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, dio a conocer que sería a más tardar el próximo viernes, 24 de diciembre, cuando se disperse el recurso gestionado con el gobierno federal.

No obstante, apuntó que esta proyección de pago no fue socializada con la base sindical, por lo que, afirmó que no existe confianza hacia la patronal de que se lleve a cabo el pago de los adeudado, y en consecuencia, señaló que las manifestaciones continuarán por parte de los trabajadores universitarios.

Ellos nos siguen mintiendo, es una cuestión hasta con dolo, porque ellos siguen mintiendo y ofendiendo no solo a nosotros sino a nuestras familias, (…) es una burla que lo digan a los medios, pero no ha nosotros y hasta que eso no pase, aquí seguimos en las calles.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que será el próximo 23 de diciembre cuando se realicen los pagos pendientes a los empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, una vez que el recurso federal que se gestionó de manera extraordinaria llegue q las arcas estatales.

El pasado viernes 17 de diciembre, el gobierno de Michoacán informó que, por medio de un convenio extraordinario, se entregarán 650 millones de pesos de fondos estatales y federales a la Universidad para poder cerrar el año en materia económica.