Hasta en un 40 por ciento se incrementan los ingresos hospitalarios en el Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos”, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), durante la temporada decembrina por uso de pirotecnia.

Por ello, en aras de proteger y prevenir la integridad física de las niñas y niños, el titular de la SSM, Elías Ibarra Torres, exhorta a las y los padres de familia a evitar el uso de pirotecnia durante las fiestas decembrinas.

El uso de la pirotecnia provoca lesiones que muchas veces son irreversibles, por eso resulta necesario extremar las precauciones y no subestimar los riesgos; la vida de un niño puede cambiar de un momento a otro por utilizar juegos artificiales.

Las quemaduras y demás lesiones, en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pueden prevenirse alejando a los niños de todo lo que sea la manipulación de pirotecnia, ya que los heridos no siempre son los que manejan los explosivos.

Debido a la alta temperatura que alcanzan los elementos de pirotecnia, los fuegos artificiales no deben considerarse como juguetes, sino como dispositivos que pueden causar quemaduras de tercer grado; por ello, la población debe estar alerta y tomar precauciones para evitar un riesgo de lesión.

Es importante hacer uso responsable de los juegos pirotécnicos y evitar que las niñas y los niños los manipulen, no almacenarlos en casa, no guardarlos en los bolsillos (la fricción puede hacerlos explotar), no llevar a la boca los fuegos artificiales, ya que pueden intoxicarse y evitar encenderlos en envases de vidrio o plástico ya que los residuos pueden ser lanzados y causar heridas.