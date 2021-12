En Michoacán, las firmas para solicitar la revocación de mandato, ya superaron la meta de 105 mil a nivel estatal y este jueves se entregarán 90 mil firmas en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), con esto el pueblo michoacano habrá entregado más de 190 mil firmas con todavía un amplio márgen para recibir aseguró Sergio Rodríguez Herrera, presidente de la asociación ‘Que siga la Democracia’.

Luego de que el INE intentó impedir que se recolectaran las firmas físicas en más de mil 800 municipios, dónde gracias a una sentencia de la sala superior del TEPJF es que hoy se puede afirmar que el Instituto está encontra de la participación ciudadana, Sergio Rodriguez, explicó que las solicitudes de los ciudadanos se entregarán en las oficias centrales del instituto, y no en Michoacán, como maliciosamente declaró el consejero David Alejandro Arrollo.

Tanto a nivel nacional como estatal, el INE pretende impedir a toda costa la consulta popular para Abril del 2022, no obstante, Michoacán será uno de los estados con mayor participación ciudadana, para cumplir lo estipulado en la ley y con ello que siga el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No hay ninguna condicionante para entregar firmas al INE estatal, por lo que la declaración del consejero pretende generar una idea falsa de que no existe respaldo social a la iniciativa de renovación de mandato.

No obstante, señaló, “como ha sido siempre, Michoacán será uno de los estados que encabecen, el proceso de revocación de mandato que se instalará como un urgente y necesario proceso democrático a pesar de la oposición del propio INE”.