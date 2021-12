El Secretario General del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Guadalupe Aguilera Rojas, exigió al gobernador del estado asumir su responsabilidad constitucional, se ponga a gobernar y generar certidumbre a la ciudadanía.

Consideró que es lamentable la situación que está enfrentando nuestra gente en municipios como Aguililla, Chinicuila y Coalcomán, de hechos violentos, inseguridad y el desplazamiento de las familias, y sin embargo, el mandatario estatal parece que minimiza la situación.

“Lupillo” Aguilera, refirió que el propio Gobernador ha reconocido ante los medios de comunicación que son más de 3 mil desplazados que se refugian en estados vecinos como Colima, y en la frontera, como Tijuana, sin embargo, en lugar de atender esta situación, el gobernador se ha dedicado a juntar firmas.

En ese sentido, el Secretario general del PRD, hizo un llamado al gobernador morenista para que “se ponga a gobernar, no andar juntando firmas para el tema que les ha encomendado el Presidente de la República, para el tema que le interesa que es la revocación de mandato”.

El gobernador es quien debe encabezar el trabajo en esta región, es su obligación brindarle certeza a la ciudadanía, no dejarlos solos, “la gente espera certidumbre, no estrategias fallidas como eso de abrazos y no balazos, creo que ya se debe poner a trabajar, para eso está para cumplir con su mandato constitucional”, acotó “Lupillo” Aguilera.