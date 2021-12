La ley es muy clara y Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia no puede endeudar al ayuntamiento por fuera del periodo que le corresponde gobernar, la deuda que envió al Congreso de Michoacán por más de 700 millones de pesos no pasará, advirtió la diputada de Morena y presidenta de la comisión de Hacienda y Deuda Pública, Seyra Anahí Alemán Sierra.

Obviamente nos la van a mandar (a la comisión) y en cuanto llegue yo ya había comentado que ese tema pues no, no va a transitar, los temas de endeudamiento deben de ser con la capacidad que tu tienes porque tú sabes que tienes tres años para hacer gobierno y la verdad es que no creo, cuando menos yo, no voy a votar a favor de ese tema, no sé los demás qué piensen, ya es la segunda vez que lo intenta, no entiendo la necedad.