Yarabí Ávila, secretaria de Educación en el Estado (SEE) expuso ante los legisladores locales que no hay motivos para que integrantes del magisterio michoacano o normalistas realicen protestas o bloqueos en Morelia y la entidad, dado que no hay adeudos o acuerdos incumplidos con este sector.

En comparecencia con diputados locales de las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda y Deuda Pública, así como de Educación, Ávila explicó que el argumento que dan los maestros para manifestarse, como lo han hecho recientemente, no tiene motivo, pues se ha hecho lo posible para saldar los pendientes que se tienen y muchos de ellos han estado fuera de la norma y no se pagarán porque no debieron existir desde antes.

El gobernador ha sido muy claro y responsable con el pago al magisterio, a los maestros no se les deben quincenas, estamos poniéndonos al corriente con los bonos, pero no es un motivo suficiente para obstruir vialidades como lo han hecho recientemente.

La funcionaria expuso que los normalistas y maestros demandan el pago de conceptos que han sido la causante del déficit presupuestal y de aspectos que no se pueden cumplir por inviabilidad, los bonos, pero de aquello que sí se puede cubrir, se ha hecho lo posible por cumplirlo.

Pese a que no está muy claro si los bonos son legales, se ha dado continuidad a los pagos establecidos pese a la insuficiencia presupuestal de las finanzas estatales.