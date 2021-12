Desde el Congreso de Michoacán, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), a través de su coordinador, Reyes Galindo Pedraza, hizo un llamado para que se castiguen con dureza a todos aquellas personas que desde el ejercicio del poder público comentan actos de corrupción.

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, en el pleno del recinto legislativo local, el coordinador de la fracción parlamentaria del PT instó a sus compañeros diputados a que se sancionen con medidas más severas a quienes “ni por ley, ni por mérito propio “ obtienen todo aquello de lo que no son merecedores.

Eliminemos esas frases que pareciera forman parte de un pacto oscuro a favor de la ilegalidad entre muchos, como: el que no tranza no avanza; se vale exhibir pero no perseguir y una más, se vale denunciar pero no consignar; porque pareciera que se sigue aplicando la máxima de tapaos los unos a los otros.