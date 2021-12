Domina la impunidad en homicidios en Michoacán

En Michoacán, apenas hay el 1.3 por ciento de probabilidades de que un delito denunciado sea esclarecido, lo que lo ubica debajo de la media nacional; mientras que la impunidad en homicidio doloso es del 89.1 por ciento, de acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2020 dos mil veinte 2021, elaborado por Impunidad Cero.

Cifras alarmantes ya que, además, hay que sumar todos aquellos delitos que ni siquiera son denunciados. El estudio muestra que la Fiscalía General de Michoacán, presidida por Adrián López Solís, ocupa el décimo tercer lugar en el Índice de Desempeño, y no necesariamente por sus grandes resultados, sino porque todas las instancias estatales andan muy mal. Baste decir que el primer lugar, Nuevo León, apenas cuenta con 2.9 por ciento de probabilidades de esclarecer cada delito.

Somos un país lleno de impunidad a nivel federal y a nivel local, y, por tanto, un país con gran violencia, donde las Fiscalías ni quieren, ni saben, investigar, resumió la experta Ana Lorena Delgadillo durante la presentación del Índice vía redes sociales, quien también concluyó: somos un país que maltrata, excluye y aleja a las víctimas, que deberían ser sus principales aliadas, ya que le apuestan al maltrato o a los largos tiempos de espera para ser atendidas.

¿Permitirá el gobierno la persecución contra los Uber?

Los maestros y los normalistas no son los únicos que arremeten una y otra vez contra los morelianos (A Tiempo Noticias 08/12/2021). También están los taxistas que insisten en sacar a Uber, Didi, Cabify e InDriver de Michoacán (Post Data 06/12/2021).

Taxistas de distintos municipios se manifestaron en Palacio de Gobierno en contra de todas las plataformas “extranjeras”, en cuya lógica entonces habría que correr a Burger King, McDonald´s, Kentucky Fried Chicken, Sam´s Club, etcétera.

Acusan a las trasnacionales de llevarse todo el dinero del país y no dejar nada aquí, como si los conductores de esas aplicaciones trabajaran gratis sin percibir un ingreso para ellos y sus familias. Si no pueden ser competitivos, con todo y las concesiones que luego les son entregadas de manera muy controvertida, entonces que mejoren el servicio, las unidades, que escuchen al cliente y que no sean abusivos. Claro, no se puede generalizar, algunos sí dan un buen servicio, pero tampoco es aceptable que haya algunos que se dediquen a cazar, agredir a sus colegas de las plataformas y dañar sus unidades.

Hay que recordar que así lo permitió el gobierno de Silvano Aureoles y su tristemente célebre titular de la Comisión Coordinadora del Transporte (COCOTRA), Marco Antonio Lagunas Vázquez, quien por cierto reconoció contar con concesiones del transporte, de las cuales seguramente se hizo cuando fue titular en el gobierno de Leonel Godoy Rangel. Habría que investigar, porque aparte, en noviembre de 2020, no había aclarado el destino de 47 millones de pesos de la dependencia (Foro Media MX 09/11/2020).

Habrá que ver si el nuevo titular, Antonio Godoy, quien fuera criticado por decisiones tomadas desde su cargo de Movilidad y Espacio Público en el Ayuntamiento capitalino, permite dichas persecuciones o muestra capacidad de diálogo y negociación.

Adiós al registro del PES, FXM y RSP

Buena noticia para la mayoría de las y los mexicanos, pero mala para algunos otros: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) retiró definitivamente el registro a los partidos Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México.

Sin embargo, no se pueden olvidar los “errores” del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y sus siete consejeros en algunas demarcaciones, por ejemplo, en el distrito de Tacámbaro, donde omitieron colocar el emblema de FXM.

Morenistas y la delincuencia organizada

Casos como el de Lilí Téllez y Porfirio Muñoz Ledo, son nimios en comparación con el del líder morenista en Tamaulipas, Gastón Arriaga, quien salió de porrista de un cártel del crimen organizado, y el del alcalde electo de Morena en Lerdo de Tejada, Veracruz, detenido por secuestro.

Pero, los otros partidos políticos tampoco se pueden regocijar, también tienen sus casos. Todos deben cuidar más la selección de sus candidatos y dirigentes.

Miembro de grupo político me advierte no hablar sobre cierto tema

A propósito de la columna del 04 de noviembre que titulé “Michoacán, violencia feminicida e impunidad”, por el Día de Luto Estatal por Todas las Mujeres Víctimas de Feminicidio, ese mismo día Miguel Ángel Villa Hernández, aquel que fue denunciado por una colega ante un medio de comunicación (Notivideo 19/08/2020), por agresión sexual, me mandó un mensaje de texto con la siguiente advertencia: “Te recomiendo que mejor bajes eso de la violencia contra la mujer”.

Después de que cometió la agresión sexual ocurrida dentro del equipo de un candidato a la gubernatura, fue expulsado. Sin embargo, según imágenes en redes sociales, parece que fue acogido por el grupo político denominado Monarca, que encabeza Hugo Valenzuela, quien en su momento conoció de la denuncia y de la exclusión de Villa Hernández.

Quiero creer que la advertencia de este sujeto fue a título personal y no en representación de Hugo Valenzuela o de la agrupación, que cuenta con valiosas personas, por lo que sería bueno escuchar su posición al respecto, porque esto constituye ataques al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión, entre otros.

Continuaré con las denuncias

Seguiré apoyando las denuncias realizadas por colectivas y organizaciones feministas o las de las trabajadoras de la salud en Sahuayo Frania Lizeth Gálvez Navarrete, Karina Rivas de Anda, Luisa Sánchez Lira y Franea Scarlet Mercado Tostado, quienes fueron víctimas de acoso sexual y laboral por parte del exdirector del Hospital General de Sahuayo, Alejandro Téllez Pulido, quien fue removido del cargo por tales motivos.

Aun así, continúa acosándolas mediante la suplantación de identidad y la apertura de cuentas de perfil apócrifas en redes sociales, con el fin de desprestigiarlas a ellas e incluso al colega periodista Javier Arciniega, del sitio de noticias La Verdad, quien el 04 de octubre lo evidenció de estar detrás de las protestas que ahora intentan desprestigiar el trabajo médico del nosocomio.

