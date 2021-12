El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que a través de la Secretaría de Finanzas y Administración este martes, comenzó el pago de la primera parte del aguinaldo a los trabajadores de la educación que cobran a través de tarjeta.

No obstante, debido a la toma de la Secretaria de Educación (SEE), por parte de Poder de Base, los trabajadores que cobra por medio de cheque no han podido recibir su pago correspondiente y no lo podrán hacer hasta que sean liberadas las oficinas centrales.

Desde el pasado martes, la Secretaría de Educación en la entidad informó que no existen condiciones de seguridad para los trabajadores de la dependencia estatal, por lo que el pago a los profesores se ha visto atrasado.

También en conferencia de prensa, Ramírez Bedolla, puntualizó que la SEE gasta más de 2 millones de pesos al mes para poder emitir los cheques para el pago al magisterio, por lo que el Gobierno de Michoacán trabaja para que el pago de la nomina sea a través de tarjeta.

Advirtió que con esta medida del pago por tarjeta, se busca ahorrar ese “gasto innecesario”.