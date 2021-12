Luego de que el Presupuesto 2022 de Michoacán contemple en su artículo 56 que se le autoriza al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración la contratación de un financiamiento hasta por la cantidad de $470,000,000, a través de uno o varios créditos, el legislador Reyes Galindo Pedraza, de la bancada del PT en el Congreso estatal aseguró que le darán seguimiento para que la aplicación de este recurso sea para la atención al déficit presupuestal de la entidad, que rebasa los 12 mil millones de pesos, según la información del propio gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Asimismo recordó que está particularidad incluida en la Ley de Ingresos debe asumir una parte técnica especial, en cuanto al dictamen y su votación, que va a requerir de al menos 27 votos a favor por parte de la LXXVI Legislatura para que pueda transitar y ser procedente, pero aún lo revisan las Comisiones encargadas.

En este sentido el diputado explicó que revisarán el esquema que plantea este artículo, para analizar si es conveniente o no autorizar este anticipo de recursos e insistió en que aún cuando tenga ciertas características sólo deberá autorizarse si no impacta directamente en el presupuesto y si ayuda a combatir el déficit, de lo contrario, se negará.

Si la idea es abatir este rezago económico que se nos es heredado, que no empecemos con prácticas como estas qué pueden no solamente no abatirlo, sino agravarlo.