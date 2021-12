El gobierno estatal de Morena se ha mostrado insensible y ha olvidado su promesa de “primero los pobres”, ya que al plantear un nuevo reemplacamiento vehicular, las familias michoacanas pagarán casi 3 mil pesos por el juego de placas afectando así su economía, señaló Octavio Ocampo Córdova, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Ocampo Córdova reprobó la postura que han asumido los liderazgos de Morena, sus legisladores locales y el gobierno estatal de justificar e imponer el reemplacamiento vehicular cuando estamos viviendo crisis sanitaria por el Covid-19 y derivado de ello crisis económica, pero que además es de los reemplacamientos más caros del país.

Al hacer un comparativo se observa que en Michoacán el juego de placas tendrá un costo de casi 3 mil pesos, en comparación con San Luis Potosí que será gratuito, Jalisco de 1,951 pesos, Ciudad de México 700 pesos e incluso Nuevo León de 1,541, y en la entidad, durante el mandato del ex gobernador Silvano Aureoles el precio era aproximadamente de 2 mil pesos y con el ex gobernador Fausto Vallejo de 1,400 pesos.

En ese sentido, el dirigente estatal del PRD, hizo un llamado al gobierno del Estado para que derogue esta iniciativa de cobrar el reemplacamiento, que reconsidere esta propuesta sobre todo porque en este momento no hay condiciones para que las familias michoacanas hagan más gastos.

Con mucha claridad decimos que estamos en contra del reemplacamiento, no hay justificación en este momento para apoyar esta propuesta, no hay claridad, no hay transparencia en el destino de los recursos de esta recaudación, y por otra parte, estamos en medio de una crisis económica, sanitaria y la inflación de casi 7 por ciento.