El sector industrial reportó un año difícil por diversos factores, resaltando los bloqueos sociales a las vías férreas.

Ante el cierre del 2021, Carlos Enríquez, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, A.C. (AIEMAC) expuso que este 2021 se rompió el récord de bloqueos en la entidad, dado que se mantuvieron cerradas las vías del tren por 104 días seguidos.

Señaló que, la percepción de Michoacán como un estado innovador va a la baja, “los temas sociales afectan la toma de decisiones y aunque nos esforcemos nos llevará tiempo recuperar la confianza de los inversionistas”.

Este fue un año difícil, si bien la pandemia siguió afectando la economía mundial, los bloqueos y problemáticas sociales de Michoacán terminaron por dañar la imagen de la entidad, situación que será difícil reparar.

Indicó que no sólo es el tema de los bloqueos, es también la inseguridad, “está normalizado que Michoacán es un lugar donde no puedes desarrollar tus actividades, donde el estado de derecho no puede llevarse a cabo”.