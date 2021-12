El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, inició este lunes una campaña social en contra del reemplacamiento que propone el gobierno de Morena en la Ley de Ingresos 2022, y evitar así que se vulnere la economía de las familias michoacanas.

Al fijar posicionamiento semanal, – acompañado de las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), diputadas y diputados locales y federales así como presidentes municipales del PRD-, el Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, enfatizó: “venimos con mucha claridad a decir, no más impuestos, no al reemplacamiento, y no porque seamos un partido opuesto o cerrado, sino porque creemos que no es oportuno”.

El líder partidista hizo un llamado al gobierno del estado para muestre sensibilidad y solidaridad con la ciudadanía, que desista de esta propuesta, “que se decida a derogar esta iniciativa de cobrar el reemplacamiento”.

El PRD está de lado de la gente, y vemos muchas razones por las que no es oportuno este cobro, pero mencionaremos las dos más importantes, primero: el mundo, el país y Michoacán atraviesan una crisis sanitaria severa, y con ello, una crisis económica que ha golpeado a las familias, y la segunda razón, es que no hay claridad sobre el destino de los recursos que se recauden con esta iniciativa.

El líder del PRD, sostuvo que hay una grave contradicción entre los propios funcionarios del gobierno estatal, por por un lado, han dicho que es un tema netamente recaudatorio y que todo ciudadano con un vehículo puede pagar los 3 mil pesos que costarán las placas, y por otro lado, afirman que es motivo de seguridad y para contar con padrón confiable y actualizado del parque vehicular existente.

Desde el PRD, decimos, que se pongan de acuerdo en el gobierno, que le expliquen a la ciudadanía en qué van a invertir esos recursos, pues hasta hoy no existe un argumento válido y justificado y no pueden tener el recurso a la libre disposición.

Posterior a la Conferencia de Prensa en donde se emitió dicho posicionamiento, Octavio Ocampo inició la pega de calcomanías y microperforados con la leyenda “No al reemplacamiento”, a los automovilistas y transportistas que circulaban en la avenida Camelinas cruce con Virrey de Mendoza, en donde explicaba los motivos del porqué no avala el PRD este reemplacamiento.

A esta actividad se sumaron también Brissa Arroyo, Secretaria de Comunicación Política, Verónica Naranjo Vargas, de Agenda de igualdad de género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología, José Luis Esquivel Zalpa, Secretario de Gobiernos y Asuntos Legislativos y Helder Valencia Soto, Secretario de Planeación Estratégica y Organización, y Luis Manuel Magaña Magaña Secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, quienes recibieron el apoyo de la ciudadanía.

Campaña del PRD contra el Reemplacamiento, ¿Qué propone el PRD?

– Que el gobierno del estado reconsidere su actuar, que sean sensibles y conscientes del agravio que le harán a las familias michoacanas con el reemplacamiento

– Que se realmente una perspectiva social del presupuesto y la economía del estado

– Que haya más recursos al combate de la inseguridad y al fortalecimiento de los municipios

– El PRD en su plan de acción contempla salir a las calles, visitar diversas regiones y explicar por qué no es viable el reemplacamiento. Se visitarán los municipios de Morelia, Zitácuaro, Uruapan, Huetamo, Zacapu, Pátzcuaro, Puruándiro, Maravatío, Apatzingán, Tarímbaro y otros.