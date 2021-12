El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que la ratificación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador representa una oportunidad histórica para revolucionar la historia democrática del país, ya que pasaríamos en forma definitiva de la democracia representativa a la participativa.

Este tema es un avance más, no tiene porqué el pueblo soportar gobernantes impopulares, corruptos, que no están con el pueblo; por eso, el derecho que tenemos a que nos tomen en cuenta de si un gobernante debe continuar o no, es la conquista de un derecho constitucional.