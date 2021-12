Cuando el pueblo elige a sus gobernantes, lo hace porque confía en que darán resultados, por ello, es el deber y responsabilidad de la persona elegida, trabajar para cumplirle a los ciudadanos. Culpar a los gobiernos anteriores de lo que se hizo o no se hizo es una salida fácil para justificar su falta de resultados con el pueblo.

Así lo expresó el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña, ante las declaraciones realizadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su visita a la capital michoacana y al municipio de Zitácuaro.

Al respecto mencionó que la inseguridad y el crimen organizado fueron nuevamente temas que se incluyeron en sus discursos, pero solo fue eso, López Obrador, no presentó ningún avance en la materia como lo aseguró el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pues en Michoacán sigue sin apreciarse un cambio que garantice la protección de los michoacanos.

¿En dónde está el apoyo del gobierno federal a Michoacán?, cuestionó el diputado, y agregó las palabras que no van seguidas de hechos no valen nada y es que a la fecha lo único que se ha visto es, que se hacen promesas y se construyen proyectos que llenan de ilusión al pueblo, pero no hay resultados ni apoyos importantes en el Presupuesto 2022 que den cuenta de que se está cumpliendo con lo prometido.