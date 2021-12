La Federación y el gobierno del estado están justificando su ineficacia culpando a sus antecesores, sostuvo Octavio Ocampo Córdova, Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

A propósito de la visita que hizo el Presidente de México a Morelia y al Oriente, el dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo, lamentó la falta de acciones, resultados y apoyo para el estado por parte del gobierno de la República.

Las y los michoacanos no perciben resultados, no hay federalización educativa y no existe pacificación del estado, estas promesas ya las había hecho el Presidente cuando presentó el Plan de Apoyo a Michoacán, pero quedó solo en el discurso.