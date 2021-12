Las discusiones o conflictos de pareja son parte de la dinámica de una relación, pero cuando se convierten en una constante podemos referirnos a que es una conducta típica de las parejas infelices ya que casi siempre discuten hasta por la más mínima situación desgastando así las ganas de seguir adelante en la relación. En mi experiencia como terapeuta de parejas veo la resistencia que hay para flexibilizarse y aceptar cuando el otro tiene razón y sobre todo para ofrecer disculpas si es el caso de haber cometido algún error.

En algunas parejas las discusiones son el reflejo de sus propias frustraciones porque la pareja no hace lo que desean o cree que debe hacer, en otras parejas las discusiones llegan a ser la oportunidad de poder identificar lo que no pueden manejar siempre y cuando se flexibilice a si mismo (a) para aceptar que independientemente de quien haya cometido el error o la falta siempre se esté dispuesto (a) a hacer todo lo necesario por modificar la situación, apoyarse mutuamente y crecer como pareja, siempre hay que tener en cuenta que el carácter no se cambia solamente se modifica y es donde hay que buscar el equilibrio como pareja.

Las resistencias en las relaciones de pareja también suelen ser el resultado de las expectativas que se generan en la relación porque entre más altas sean las expectativas mayor riesgo hay de decepcionarse, lo comento no porque sea malo generarse expectativas al contrario eso nos llega a permitir tener un prototipo deseable de cómo se quiere ser y estar en la relación pero hay parejas que se aferran a que la relación sea como lo han soñado (expectativas) entonces no se flexibilizan ante el hecho de que hay situaciones que deben verse desde la realidad porque si la pareja es agresiva y se vive en esa ilusión de que en algún momento va a cambiar o de que es buena persona justificando la violencia porque vivió una infancia difícil por mencionar un ejemplo entonces la relación nunca tendrá un equilibrio y desde luego no será sana, las expectativas entonces generan resistencias (no ver la realidad) y es por eso que las parejas que enfrentan situaciones de conflicto no pueden salirse de esa dinámica porque viven siempre en la dependencia, inseguridad y miedo de lo que será enfrentar el mundo sin una relación de pareja.

Lo anterior solo se fundamente en parte de mi praxis, no es una regla general para todas las parejas aunque las situaciones donde hay discusiones casi siempre son una clara forma de maltrato y lo más sano es no estar en esa relación, finalmente recordemos que cada caso es diferente y cada pareja tiene necesidades diferentes y lo mejor es acudir a terapia para recibir la ayuda de forma profesional y así saber cómo manejar las situaciones que se vayan presentando.

Contacto: psicologoarmando@yahoo.com.mx