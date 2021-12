El 17.4 por ciento de la población en Michoacán cuenta con alguna discapacidad, limitación para realizar actividades cotidianas o algún problema o condición mental, es decir que, 826 mil 874 personas son catalogadas como parte de este sector poblacional, acorde al Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De ellos, sólo el cinco por ciento, 235 mil 132 michoacanos cuentan con discapacidad; el 0.5 por ciento, 22 mil 975, con discapacidad y problema o condición mental; el 0.5 por ciento, 24 mil 663, sólo con problema o condición mental; el 11.3 por ciento, 534 mil 651, con una limitación; el 0.2 por ciento, nueve mil 453, con limitación y problema o condición mental.

En cuanto la distribución por sexo de la población con discapacidad, el 46.8 por ciento, 388 mil 630, fueron identificados del sexo masculino, mientras que el 53.2 por ciento, 438 mil 243 fueron identificadas del sexo femenino.

La mayor incidencia en personas con discapacidad se encuentra en el grupo etario de personas entre los 60 y los 84 años de edad, con el 42.4 por ciento de los censados, es decir, 109 mil 479 personas; seguido del 28.2 por ciento de personas entre los 30 y 59 años, 72 mil 905; el 11.1 por ciento adultos mayores de 85 años, 28 mil 552; el 9.4 por ciento en menores de 14 años, 24 mil 308; y el 8.9 por ciento en población entre los 15 y 29 años, 22 mil 858.

Las principales discapacidades según las actividades cotidianas son el impedimento para caminar, subir o bajar escaleras, actividad que el 50.6 por ciento de los michoacanos con discapacidad no pueden realizar; el 41.6 por ciento padece de la falta de visión aún usando lentes; el 22 por ciento no oye aún usando aparato auditivo; el 18.9 por ciento no puede bañarse, vestirse o comer; el 19 por ciento no puede recordar o concentrarse; y el 14.6 por ciento tiene dificultad para hablar o comunicarse.