Durante su mensaje matutino, desde Michoacán, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que regresó a esta entidad a pacificar, a evaluar el plan implementado para lograr la paz y la tranquilidad.

Vamos avanzando a pesar de la complejidad de la herencia que se recibió de grupos delictivos que han operado desde hace muchos años en Michoacán, sin declararle la guerra a ningún grupo, buscando proteger a la gente y atacando las causas, ir al fondo.

Dijo que los jóvenes no serán ejercito de reserva para delinquir, antes no se atendía a los jóvenes, no había ningún programa para ellos, no se le garantizaba su derecho a la educación o al trabajo.