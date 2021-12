El titular de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, reconoció que existe la posibilidad de que algunas de las observaciones que se han hecho públicas en contra de la anterior administración se desvanezcan y no lleguen se cristalizadas como una denuncia por presuntos actos de corrupción de la anterior administración estatal, encabezada por Silvano Aureoles Conejo.

En rueda de prensa, explicó que, a la fecha, el gobierno de Michoacán no ha presentado ninguna denuncia de carácter penal o administrativo en contra de ex funcionarios estatales, debido a que se continuan integrando las carpetas de investigación, así como llamando a comparecer a los ex titulares de dependencias involucrados en presuntas irregularidades.

Señaló que será a más tardar a inicios de 2022 cuando la Contraloría del Estado presente las denuncias correspondientes en contra de quien resulte responsable de las anomalías encontradas al interior de la administración estatal.

El funcionario estatal enfatizó que, en el caso de los presunto desfalcos millonarios por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se le dará especial seguimiento a las denuncias que se puedan presentar ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, o en su caso a la Auditoría Superior del Estado de Michoacán.

Desde el inicio de la presente administración de Alfredo Ramírez Bedolla, el mandatario estatal comenzó con una serie de señalamientos en contra del anterior gobierno perredista, en las que evidenciaron presuntos sobre costos en obra pública, contratos con empresas de aeronaves y malos manejos de las cámaras de seguridad.