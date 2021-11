El gobierno estatal, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, comenzó a pagar en tiempo y forma, más de mil millones de pesos a los trabajadores de la educación.

El recurso que ya está siendo dispersado, corresponde a la nómina del 30 de noviembre, además de bonos para el magisterio michoacano.

Son poco más de mil 088 millones de pesos los que se destinan en esta ocasión a los maestros, incluyendo a los docentes con clave estatal y a los que tienen clave federal.

Con estos pagos, refrendamos el compromiso con las maestras y maestros, y pese a las complejas situaciones financieras, seguiremos con las gestiones ante la Federación, encabezadas por nuestro gobernador, teniendo como prioridad a nuestros niños y jóvenes, quienes merecen una educación de calidad”, expresó la secretaria de Educación.

Refrendó que la Secretaría de Educación del Estado (SEE) se mantiene firme en que, para no generar boquetes financieros y acciones observables por los entes de fiscalización, las plazas automáticas o contratos fuera de procedimiento y de la norma, no se otorgarán.

Por su parte, el director de Personal, Pedro Gustavo Valenzuela, precisó que dicha cantidad contempla prestaciones y bonos por conceptos de: Asignación Actividades Culturales, Apoyo a la Economía Familiar, Apoyo a la Integración Educativa, Compensación Arraigo a Comunidades, Anteojos o Lentes de Contacto, así como la Compensación por Desempeño.