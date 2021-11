La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, claudia Sheinbaum descartó que las actividades en la capital del país se paralicen ante la llegada de la nueva variante Ómicron de COVID-19.

No vamos a cerrar las actividades económicas, no hay ningún signo, nada que nos alerte para poder cerrar actividades económicas e inclusive, la tercera ola de COVID no se cerraron las actividades.