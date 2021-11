Los presidentes municipales de la entidad aplaudieron el proyecto municipalista del gobierno de Michoacán para el 2022, ya que es favorable para el desarrollo de los municipios.

En reunión con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla coincidieron en que, por primera vez, existe una propuesta que incluye a todos los municipios sin distinción de partidos o colores y contempla más recursos para que los Ayuntamientos atiendan las principales demandas y problemáticas que afronta la población.

“Los presidentes del Partido Fuerza por México vemos un presupuesto efectivamente municipalista”, señaló Hermes Pacheco Bribiesca; mientras que Erick Magaña, representante de los alcaldes del Partido Verde Ecologista, mencionó “es un logro el aumento, muchas felicidades por crear un presupuesto justo para todos los municipios”

Para la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Itzé Camacho, “está claro que con este proyecto no hay tintes políticos”; mientras que el representante de los presidentes municipales del Partido del Trabajo, José Luis Téllez Marín externó que será un presupuesto muy completo encaminado a buscar la profesionalización y el uso razonable del recurso, ya que abarca la infraestructura social, urbana, seguridad pública e incluye a las personas más vulnerables como discapacitados.

José Elías Barajas, presidente de Jiquilpan, se sumó a la felicitación tras indicar que no es una tarea fácil “pero lo hemos visto trabajar fuerte y aquí están los resultados”; en tanto que Jesús Infante, representante de los alcaldes del PAN, reconoció que el presupuesto no es deficitario “eso hay que aplaudirlo y me dio gusto poder ver que vamos a tener programas como el Fortapaz”.

El alcalde moreliano, Alfonso Martínez, celebró el anuncio de mil 600 millones de pesos más para los municipios es de reconocerse y agradecerse” citó; mientras que Humberto González Magaña, coordinador de las y los presidentes del PRD, sostuvo que el gobierno estatal encontrará aliados y apoyo de los munícipes del sol azteca “porque la unión en estos momentos se necesita en el estado”.

De manera general, los presidentes municipales añadieron que se sumarán al esfuerzo de la actual administración para impulsar gestiones honestas y justas a fin de que los recursos se aprovechen y lleguen a quienes tengan que llegar.