El camino en el combate de la Violencia de Género aún es muy largo, señaló la diputada de Morena la Maestra Seyra Alemán, al señalar que todavía en nuestro tiempo la violencia en razón de género se continúa enquistada en nuestra sociedad.

En el marco del Día Mundial de la Eliminación de la Violencia de Género la legisladora de Morena, declaró que se debe trabajar en erradicar el problema de raíz ya que las causas de este, tienen que ver con un tema de cultura, porque se ha normalizado el trato desigual con las mujeres, y esto ya se convirtió en una costumbre.

Un ejemplo claro de la desigualdad política que vivimos las mujeres, es el que en el Congreso del Estado somos 25 diputadas mujeres y aun así, en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), no hay una sola mujer, además de los puestos claves en el gobierno los encabezan hombres y no hay presencia de las mujeres, lo que deja claro la igualdad y paridad solo es un tema de discurso, y eso no debería ser así, subrayó la diputada Maestra en Políticas Públicas.

Debemos trabajar juntos en mecanismos que nos permitan ir erradicando esta desigualdad, haciendo conciencia, educando, pero sobre todo con empatía, porque todos venimos de una mujer que es nuestra madre así que debemos respetar el lugar de las mujeres en la vida pública de nuestro estado, finalizó.