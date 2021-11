En reconocimiento a su desempeño ejemplar, y con el fin de impulsar la participación de las mujeres, la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Victoria Rodríguez Ceja, será propuesta ante el Senado para encabezar el Banco de México, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al destacar que la subsecretaria Rodríguez Ceja es responsable del manejo de inversiones públicas y se ha desempeñado con responsabilidad, el primer mandatario dijo que a ella se debe la estabilidad financiera en el país y el que no se haya recurrido a deuda pública, además de que cumple los requisitos para estar al frente del Banco de México:

Es una muy buena servidora pública, por primera vez va a estar encabezando el Banco de México una mujer. Sí cumple y es una mujer de absoluta confianza, honesta, seria, responsable; tiene todo nuestro apoyo.

Descartó que esta decisión se relacione con movimientos en el tipo de cambio, ya que el dólar estadounidense se está fortaleciendo como parte de un fenómeno mundial de incremento en el precio de materias primas, alimentos y, en especial, el transporte marítimo.

Afortunadamente, nosotros vamos logrando estabilizar los precios, por eso necesitamos la reforma eléctrica, para que no aumenten los precios de la luz.

Tras rechazar que la inflación se encuentre en su punto máximo en los últimos 20 años, explicó que la más alta registrada en esta administración es menor a la que se presentó en 2008 o 2017, por ejemplo.

En ese sentido, subrayó que continuará la política de no intromisión a las decisiones de Banxico:

No lo haremos porque nosotros sí sostenemos el criterio de que, al margen de la ley, nada; y por encima de la ley, nadie. Victoria Rodríguez es una mujer responsable, ella va a actuar con apego a las normas del Banco de México; no es una tecnócrata que reciba instrucciones -como era antes- del secretario de Hacienda o del presidente; eso ya pasó a la historia. Desde el principio hemos demostrado con hechos ser respetuosos de la autonomía del Banco de México.

Igualmente, precisó que el monto del salario mínimo no afecta la inflación, como se dijo durante el periodo neoliberal, en el que se perdió 70 por ciento del poder adquisitivo. En contraste, durante la presente administración el SM aumentó casi 50 por ciento en términos reales, luego de 30 años de mantenerse sin cambios:

Si gradualmente vamos recuperando el poder adquisitivo del salario, pues no sólo es un asunto de justicia, es fortalecer nuestro poder adquisitivo, la capacidad de consumo, ayudar al mercado interno.

Por otro lado, valoró positivamente la designación de Loretta Ortiz Ahlf como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):

Siguen las mujeres teniendo prioridad. Celebro que el Senado haya elegido a la nueva ministra, estamos también hablando de otra mujer, de Loretta, que es abogada, especialista en derecho constitucional, pero también defensora de derechos humanos.

Seguiremos respaldando a Pemex y a la CFE: presidente

En otros temas, reiteró que el gobierno federal seguirá apoyando a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como parte de las acciones que terminan con la política de saqueo del periodo neoliberal que hoy tendrían al país destrozado y sin haber podido enfrentar la pandemia.

Recordó la compra excedente de gas, 40 por ciento por arriba de lo que necesita México -que debe pagarse, aunque no se use-, así como la autorización irregular para construir 12 plantas termoeléctricas sin aval del Consejo de Administración la CFE, o la promesa de que se reducirían los precios de las gasolinas, entre otros ejemplos:

Ya esos atracos se acabaron. Nosotros tenemos estabilidad económica y financiera, no se endeudó al país, no se ha empobrecido al pueblo a pesar de la crisis económica y el prestigio de México está por lo alto. La deuda de Pemex es una deuda soberana, aunque formalmente no se considere de esa manera. Nosotros no vamos a permitir que Pemex se arruine, la hacienda pública va a respaldar a Pemex mientras estemos nosotros en el gobierno y vamos a respaldar a la CFE.

Tras afirmar que el gobierno federal cuenta con instrumentos para que no aumente el precio de la luz, y que se mantiene el compromiso de no incrementar el costo de gasolinas y diésel, el presidente recordó que en México no se adjudicó a consumidores el costo por la crisis del gas ocurrida durante el invierno pasado.

En cambio, los trabajadores de la CFE resolvieron el problema en una semana, por lo que resaltó la importancia de la reforma eléctrica que pone el interés público por encima del interés particular:

Antes no era así. Era el beneficio, el lucro de particulares, aunque se afectara al pueblo; ya eso cambió. Aquí primero es el pueblo; segundo, el pueblo; tercero, el pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

Añadió que la inversión privada es fundamental bajo la regla de hacer negocios con ganancias razonables:

La actividad económica y la política como imperativo ético; eso es el cambio, eso es lo que estamos llevando a la práctica.

Victoria Rodríguez Ceja

Licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), con estudios de posgrado en la maestría en Economía por El Colegio de México (Colmex).

Es economista con más de 20 años de experiencia laboral en el área de finanzas públicas, destacando su participación en temas presupuestales, financieros y de deuda.

De diciembre de 2018 a la fecha ha conducido la política de gasto del gobierno federal como titular de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De 2012 a 2018 fue titular de la Subsecretaría de Egresos en la Secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México.

Asimismo, se desempeñó dentro de la misma subsecretaría como directora general de Egresos y directora general de Política Presupuestal de la Ciudad de México durante el periodo 2009-2011.

En el periodo 2004-2009 ocupó el cargo de directora de Finanzas en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, y de 2002 a 2004 se desempeñó como directora de Deuda dentro de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Distrito Federal.