Acción Nacional pugnará por un Presupuesto de Egresos que fortalezca a los ayuntamientos y les permita ejercer obra pública, afirmaron los diputados del Partido Acción Nacional (PAN).

Detallaron que se mantendrán firmes respecto a la solicitud de apoyo a los municipios para que tengan más recursos para ejercer en obra pública e infraestructura, además de mejorar los servicios que ofrecen.

Señalaron que ante la falta de atención por parte del gobierno federal en el tema de infraestructura en municipios y distritos estado, urge se pueda detonar la economía después de la crisis provocada por la pandemia. Por lo que es necesario que exista obra pública para generar un dinamismo económico, creación de empleos y provocar el desarrollo en los municipios

Los legisladores panistas indicaron que se reunirán de inmediato para iniciar el análisis de la propuesta enviada por el Gobierno estatal, para hacer los ajustes pertinentes y presentarlos en su momento.

Respecto al reemplacamiento vehicular propuesto por el Gobierno del Estado, puntualizaron que se tendrá que analizar el destino de los recursos recaudados para considerar su viabilidad.

Acción Nacional no está a favor de generar más gastos para la población, desde el tema de no permitir nuevos impuestos, tampoco estamos a favor de una medida recaudatoria que no tenga una justificación como podrían ser el reemplacamiento vehicular. Estamos a tiempo de analizarlo en comisiones para ver si apoyamos o no esta medida.