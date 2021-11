La atención a la salud es un tema primordial en la agenda legislativa de Daniela de los Santos Torres, por ello, la legisladora reitero su compromiso de trabajar a favor de los niños niñas y adolescentes que requieren de mejores servicios médicos, como es el caso de los menores con padecimientos autoinmunes como el cáncer.

Recordó que, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el Estado, alrededor del 43% ha sufrido alguna violación a sus derechos básicos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos de los Niños y Adolescentes, como acceso a la salud, vida libre de violencia, a la identidad y acceso a la educación, lo que apremia a las y los legisladores para establecer acciones que protejan a los menores de 17 años de edad.

Daniela de los Santos mencionó que, si bien en Michoacán no existe registro de carencia de medicamentos oncológicos para menores con este padecimiento, sí es necesario que el gobierno del estado y la Federación garanticen el mejor acceso a la salud para quienes así lo requieran, especialmente cuando son menores de edad y necesitan del apoyo de las autoridades para salir adelante, por lo que reconoció que dentro del paquete económico existan apoyos encaminados al tema.

No obstante, mencionó que no exime a las autoridades de salud, de garantizar el acceso a servicios médicos para todas y todos los niños, niñas y adolescentes, especialmente, para quienes no cuentan con un servicio de seguridad social como IMSS o ISSSTE “se debe dar atención desde el padecimiento más común hasta aquel que requiera de una atención especializada” por lo que Daniela de los Santos se comprometió a seguir gestionando a favor de la niñez Michoacana.