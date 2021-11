El diputado Juan Carlos Barragán Vélez aseguró que, el tema del reemplacamiento va atender la Norma Oficial Mexicana -001-SCT-2-2016, que señala que el Gobierno de la República y los mandatarios de todas las entidades del país tienen el compromiso de mantener actualizado el padrón del Registro Público Vehicular (REPUVE) implementado a nivel nacional.

Reconoció que, a la gente no le gusta pagar impuestos pero habrá incentivos, para las personas que hagan sus trámites en los primeros cuatro meses del año con descuentos que irán desde el 10 y 5 por ciento.

El legislador reconoció que, el reemplacamiento permitirá tener un ambicioso Programa de Infraestructura para invertir en un plan de rescate carretero e infraestructura educativa.

Si no tomamos decisiones hoy, la situación financiera empeorará y no habrá marcha atrás, por eso vamos a revisar a detalle en donde se destinará cada peso de las y los michoacanos, sin corrupción, con transparencia, ahorros y austeridad podremos salir del bache financiero que no heredaron.