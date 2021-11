El Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Reyes Galindo Pedraza, hizo un llamado a todas las bancadas legislativas a no utilizar el Congreso de Michoacán como rehén durante la aprobación del Paquete Económico 2022; por lo tanto exhortó a que dentro del análisis y discusión de éste impere la prudencia, para que el trabajo se enfoque en atender las principales necesidades de las y los ciudadanos y no las agendas partidistas.

Reyes Galindo convocó a los diputados de todos los grupos parlamentarios a darle viabilidad y certeza a la población a través de un trabajo legislativo eficiente, que no busque imponer o bloquear al gobierno estatal bajo la amenaza de ser mayoría, sino que trabajen en consensos y propuestas efectivas.

No queremos un Congreso y un gobierno paralizados, si los acuerdos no avanzan no será por culpa del Partido del Trabajo porque los petistas estamos en la mejor disposición para hacer que Michoacán avance, de trabajar en unidad.