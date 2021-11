Después de las elecciones del seis de junio pasado, que le dieron la gubernatura al Morena con su aliado PT, los partidos políticos se alistan para renovarse en Michoacán, con miras a trabajar casi tres años y disputar la Presidencia de la República en 2024.

En ese momento se disputarán todos los cargos de elección popular, pero la Presidencia es la que cobrará el mayor interés.

¿Qué alistan los partidos michoacanos? Veamos algo general:

En el Morena, ya decidieron, fieles a su ADN, por dedazo. La elegida desde la Ciudad de México fue Giulianna Bugarini. El perfil me parece interesante, por “joven”; el método, no, porque es más de la antidemocracia partidista ya conocida en los experredistas. Bugarini me parece noble y echada para adelante. Lo que sí creo, es que tendrá que aprender rápidamente porque en este Partido-Centro de Acopio, hay diversos residuos que podrían complicarle las cosas.

Leyendo a Giulianna, puedo ver que ya perfila lo que harán en el Morena: solo trabajarán los temas de interés de su dueño, Andrés Manuel López Obrador, y después de la revocación de mandato de marzo de 2022, quizá cobre vida propia Giulianna Bugarini.

Los del PAN, están prácticamente ya definidos democráticamente-a-fuerza. La Presidenta en Michoacán será María del Refugio (Cuquita) Cabrera y el Secretario General, el exdiputado local Javier Estrada, el panista que aseveró que hacía con su dinero lo que fuera, inclusive, pagar “prostitutas”. Por el momento, quien será su Secretario General se mueve con perfil discreto, casi invisible, para no hacerle daño a Cuquita. Conquistando el poder, asomará la cabeza; claro está.

Leyendo a los panistas, también ya veo lo que perfilan: el ganador del Comité será José Manuel Hinojosa, lo que hará que tenga sus días contados como diputado líder, el actual coordinador, Oscar Escobar. En carambola a triple banda, podría quedarse con la coordinación de los diputados, el diputado Hugo Anaya, de quien dicen que es, un mejor factor de “unidad”.

En el PRD, las cosas están muy fracturadas. Los que actualmente gobiernan este partido, pretenden seguirse quedando con el instituto, sin embargo, sería el último clavo de su ataúd. El grupo actual que administra las cosas en el PRD, lo perdieron todo en las elecciones pasadas y les ayudaría que refrescaran su cara, porque no le han ofrecido nada innovador a los michoacanos y no le ofrecerían nada nuevo bajo “su sol”.

Para dirigir a este partido político, la comunicóloga, Julieta López, sería la mejor opción si buscan relanzarse a partir de una estrategia no vista e innovadora en comunicación y marketing políticos. Siendo mujer, se antoja interesante que Julieta López pueda dirigir a este partido que está famélico.

En el PRI, preparan lo que ellos llaman una Asamblea Nacional. En realidad, es su esquema de siempre. Los priístas son magos para “jugar a la democracia”; pero en realidad, vendrán los dedazos de parte de su Presidente Nacional.

En este partido hay varios apuntados para dirigirlo; algunos son perfiles con experiencia, pero le estarían apostando a más de lo mismo. Y a los chaparritos, no los han dejado crecer. Con seguridad, en la presidencia estatal se quedará un incondicional de Alito, y en el PRI de Morelia, podría quedarse un perfil del grupo de la Diputada local, Daniela de los Santos, quien tiene los mejores números en los sondeos, al interior del grupo político en el que ella se mueve.

Del resto de los partidos políticos, habrá que observar. También se están renovando y en teoría son débiles, pero, desde una perspectiva de neurocomunicación y neuromarketing políticos, el ser “débiles”, les da una mejor oportunidad para hacer, mostrar y crecer.

Dependerá del tipo de comunicación que hagan trascender, lo cual no será fácil, porque los dueños de estos partidos pequeños siguen siendo los caciques que no dejan crecer a nadie.

Las mudas de piel ya iniciaron en los partidos políticos de Michoacán y soy de la idea que hay que observar dos cosas:

En qué momento tendrá vida y narrativa propias, la Presidenta del Morena. Si los partidos de oposición al Morena, en verdad escuchan a sus militantes y a los electores, y perfilan cuadros renovados o todo quedará en simulación.

*El autor es consultor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.