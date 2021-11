De acuerdo a la directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), Evalinda Barrón Velázquez, en México por primera vez se registra el mismo número de mujeres y hombres que consumen algún tipo de droga.

Pese a los múltiples recursos que se han destinado a la prevención de las adicciones, en el país el consumo de alcohol, marihuana y cocaína ha incrementado de manera considerable, explicó la funcionaria en entrevista con el periodista Oscar Mario Beteta en Grupo Fórmula.

Evalinda Barrón Velázquez refirió que en comparación con 2011, en el último año incrementó extensamente el consumo de algunas sustancias, incluyendo la marihuana, en aquellas personas que alguna vez han consumido en el último año.

Expuso que esta cifra es igual a la de los hombres, que va de 12 mil casos que se tienen reportados, por lo que se incrementó del 11% de las personas encuestadas en 2011, al 18% en 2016.

No se trata de no consumir alcohol, se trata de cuidar que éste no afecte nuestras relaciones y vínculos valiosos o las actividades que disfrutamos hacer.#MásKmMenosAlcohol #ConadicTeEscucha #FactoresProtectores #ActividadFísica pic.twitter.com/gLSOB1Zxmh

— Juntos por la Paz ☂️ (@juntosxlapazmx) November 13, 2021