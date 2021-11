Ante la falta de reconocimiento legal del que fuera un sindicato institucional, el secretario general del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), Eduardo Tena Flores exigió a las autoridades universitarias respetar las leyes laborales y el Contrato Colectivo de Trabajo.

Informó que mediante oficio, se dirigió especialmente al rector Raúl Cárdenas Navarro para que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y del propio Contrato Colectivo de Trabajo, “se abstenga en lo sucesivo de tener cualquier tipo de relaciones, laborales, administrativas y políticas con el denominado Stumich, debido a que no tienen una representación legal”

Así también, apuntó, de manera inmediata y como es su obligación proceda a levantar actas de abandono de empleo a los ex integrantes del comité ejecutivo de dicho sindicato institucional, por no presentarse en su lugar de trabajo. Y no gozar de ningún tipo de permiso.

De negarse el rector cae en el desvío de recursos y violando las leyes debido a que de manera tácita esta aceptando que en la Universidad Michoacana existen aviadores que sirven a sus intereses personales.

Tena Flores recordó que la administración de Cárdenas Navarro ha sido dura y ofensiva con los agremiados del SUEUM, sin importar incluso el daño moral, económico y psicológico causado a ellos y sus familias ante aplicación de retenciones ilegales de salarios y prestaciones, despidos injustificados, violaciones laborales y una cerrazón al diálogo, tan sólo para su “intento fallido” de construir un sindicato patronal que obedeciera a sus intereses y buscar destruir al SUEUM.

Apuntó que de pie, el SUEUM cumple con sus obligaciones y respetar las leyes, por tanto exige a las autoridades haga lo mismo.

De igual manera aprovechó para informar que se continuará con movilizaciones de protesta en caso de no recibir respuesta de las autoridades de la Casa de Hidalgo sobre pagos pendientes, reinstalación de despedidos de manera injustificada y las diversas violaciones contractuales, por las cuales hay un emplazamiento a huelga para el próximo 2 de diciembre a las 19 horas.