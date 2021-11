Ante la poca voluntad que los diputados han percibido por parte de José Alfredo Ortega Reyes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán para reunirse con la comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, el legislador Hugo Anaya Ávila refirió que será a través de un llamado en el pleno que busquen el acercamiento con el funcionario estatal.

En este sentido aprovechó el espacio para lamentar que hasta el momento no se han registrado resultados tangibles de la estrategia de seguridad que implementó esta nueva administración a cargo de Alfredo Ramírez Bedolla, por lo que urgió que exista un acercamiento con el titular de la SSP para acordar en qué forma el Legislativo puede apoyar.

Mientras sigamos creyendo que vamos a resolver el tema de seguridad construyendo de arriba hacia abajo vamos a seguir exactamente igual. Mientras no nos demos cuenta que tenemos que reforzar las policías municipales, no solo en el tema técnico y táctico sino también en el tema humano de los policías, que tengan mejores condiciones de trabajo, mejores ingresos, seguros de vida, porque les puedo asegurar que al menos el 90% de las policías municipales no tienen un seguro de vida, es más no lo tiene ni la estatal , que debería ser una obligación.