Ante los constantes conflictos vecinales que ocasiona la administración del agua potable y los espacios públicos en colonias y comunidades de Michoacán, Daniela de los Santos Torres, diputada local; buscará promover acciones legislativas encaminadas a mejorar la convivencia entre ciudadanos y el óptimo uso de los servicios públicos con el afán de brindar la mejor atención a quienes se benefician de estos espacios y servicios.

Señaló que tan solo en la ciudad de Morelia, hay colonias donde los problemas vecinales comienzan cuando un persona o grupo de personas se adueñan de la administración de ciertos espacios o servicios, llegando a generar encono y confrontación entre sus semejantes, al margen de las autoridades municipales o estatales quienes no suelen intervenir en estos problemas.

Me ha llegado muy seguido problemáticas en donde algún vecino se adueña de la llave del espacio ya no lo abre para los demás o cobran muy caro y ese recurso no es transparentado o no se utiliza para el mismo espacio público entonces me parece que lo tenemos que regular desde la ley, así lo explicó Daniela de los Santos quien añadió que ya trabaja en la iniciativa en este tema.