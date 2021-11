Los gobiernos federal y estatal de MORENA nuevamente incumplen con la federalización educativa para Michoacán, señalaron las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Recordaron que fue el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien inició el proceso de federalización de la educación e incluso en su momento recibió el compromiso del Presidente de México de que lo antes posible se concretaría, no obstante, el gobierno de la República no cumplió dejando en el abandono a las y los docentes michoacanos.

Con la llegada del gobierno oficialista al gobierno del Estado, el Presidente de México nuevamente prometió federalizar la nómina educativa, así lo declaró durante su última visita a Michoacán, el pasado 9 de octubre, en el llamado Plan de Apoyo a Michoacán, del cual tampoco hay acciones ni resultados.

Las y los integrantes del PRD, Brissa Arroyo Martínez, Secretaria de Comunicación Política, Verónica Naranjo Vargas, de Agenda de igualdad de género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología, José Luis Esquivel Zalpa, Secretario de Gobiernos y Asuntos Legislativos y Helder Valencia Soto, Secretario de Planeación Estratégica y Organización, sostuvieron que los gobiernos estatal y federal de Morena no solo no cumplen con la federalización educativa, sino que en lugar de asumir la responsabilidad el gobierno estatal, voceros, y hasta legisladores federales se han dedicado a buscar culpables.

Lamentaron el vacío de poder y la inacción que persiste en la Secretaría de Educación del Estado, en donde sus funcionarias y funcionarios asumen una actitud indolente mientras las y los maestros siguen tomando las calles por la falta de pagos y porque no se ha logrado concretar la federalización.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) hizo un llamado a los gobiernos federal y estatal para que den respuesta favorable a la federalización y no esperarse hasta el ejercicio 2023.