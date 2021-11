Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), expresaron que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 “castiga” a sectores estratégicos como el campo, la reactivación económica, estados y municipios.

Las y los integrantes del PRD, Brissa Arroyo Martínez, Secretaria de Comunicación Política, Verónica Naranjo Vargas, de Agenda de igualdad de género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología, José Luis Esquivel Zalpa, Secretario de Gobiernos y Asuntos Legislativos y Helder Valencia Soto, Secretario de Planeación Estratégica y Organización, señalaron que en la aprobación del presupuesto federal triunfó el servilismo por encima del Federalismo.

Lamentaron que desde Palacio Nacional, el Presidente de México, elogie a las y los diputados de Morena y sus aliados como el Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) cuando son quienes han traicionado al pueblo de México al aprobar un presupuesto que está privilegiando las obras presidenciales y no las necesidades de la ciudadanía.

Por culpa de Morena y sus aliados en el 2022 estaremos:

1 ❌Sin recursos para niñas y niños con cáncer

2 ❌ Sin recursos para estados y municipios

3 ❌ Sin subsidios a la vivienda

4 ❌ Sin recursos para el desarrollo agrario y campo

5 ❌ Más dinero para el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas o Aeropuerto

6 ❌ Menos recursos para la seguridad en México

7 ❌ No hay dinero para apoyo a municipios ni infraestructura ni proyectos locales

8 ❌ Se recortó el Presupuesto de los órganos electorales como el INE

9 ❌ No hay recursos para la reactivación económica

10 ❌ No hay recursos para atender a las mujeres de pueblos originarios