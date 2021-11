El próximo jueves 18 de noviembre ediles perredístas mantendrán una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Gobierno para establecer ciertos parámetros sobre la firma del Mando Único.

Humberto González Villagómez, presidente Municipal de Huandacareo y coordinador de los alcaldes del PRD, señaló que es un hecho que once municipios perredistas firmarán la propuesta del Gobierno del Estado para establecer un Mando Único en materia de seguridad.

Y es que el mandatario estatal aseguró que el programa buscará fortalecer los cuerpos de policía municipal, pero “no nos han dicho a cuánto ascenderá ni cómo se entregará”.

No es importante blindar municipios por regiones, sino más bien blindar a todo el estado, ya que la condición de seguridad pública no sólo afecta a Michoacán, sino a todo el país, prevalecen los homicidios dolosos y si seguimos actuando por separado no vamos a llegar a ningún lado.