El Diputado Federal por Michoacán, Mauricio Prieto Gómez hizo un breve balance sobre lo sucedido en la Cámara de Diputados del 10 al 14 de noviembre, donde se trabajó el Presupuesto de Egresos 2022 que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo llegar al palacio legislativo para su aprobación.

Resaltó lo histórico del proceso, pues de las cerca de 2 mil reservas presentadas, el bloque parlamentario Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) no aceptó ni una de ellas.

Que en su conciencia quede la caída de nuestro país. Se han convertido en unos traidores a la Patria, quienes dijeron ser la esperanza de México. En el equipo Va por México dimos lo mejor de nosotros con argumentos y propuestas reales, pero nos enfrentamos a la cerrazón de no mover ni una coma al documento. A pesar de todo, seguiré luchando por Michoacán y por México.

El también coordinador de las y los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Michoacán agregó que es inadmisible tener un Presupuesto que no apoya a las mujeres, que detiene el desarrollo en los municipios, que va contra el mejoramiento del medio ambiente, niega la salud pública, no apoya al campo, desestima al turismo, no mejora la educación, recorta el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE), y tantos daños más al país, anteponiendo proyectos faraónicos.