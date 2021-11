El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a la Cámara de Diputados por la aprobación del presupuesto, ya que con ello se garantizan recursos para programas sociales, salarios de servidores públicos y para concluir en 2022 la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional “General Felipe Ángeles”, entre otros rubros.

Tras recordar que la aprobación no se dio por unanimidad, el primer mandatario destacó la importancia del pasado proceso electoral, ya que el bloque conservador en su momento se pronunció en contra de los programas sociales pese a que se trata de dinero del pueblo, no del gobierno:

Querían seguir con la misma estrategia de antes, que el presupuesto se destinara a favorecer a las minorías y lo usaban para comprar lealtades, para comprar conciencias. Entonces, la gente lo entendió muy bien y nos dio su confianza, y ahora están viendo los resultados. A mí me da mucho gusto que el presupuesto para el año próximo se haya aprobado con bastantes votos en contra, porque esto no se daba así.

En el contexto de la reforma eléctrica, el presidente señaló que no aprobar la modificación constitucional es terminar de demostrar quiénes representan a empresas extranjeras y a los que han hecho negocios al amparo del poder público:

Afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta suficientes recursos aprobados para 2022, por lo que recomendó llevar a cabo un plan de austeridad que incluya reducción de salarios, viáticos, comidas y gastos superfluos, y recordó que el presupuesto de la Presidencia de la República se redujo de tres mil 600 millones de pesos en el último año del gobierno anterior, a 600 millones en 2021.

Convocó a la gente y autoridades locales a invitar a todos los ciudadanos a participar en la revocación de mandato que se encuentra establecido en la Constitución, ya que es una oportunidad para que el pueblo decida:

Esto es lo que debería de estar haciendo la oposición ahora y no estar pensando que van a perder; deben estar pensando en la democracia. El político no debe estar pensando en sólo ganar, el político tiene que estar pensando en transformar, y eso puede llevar tiempo.

Nadie tiene derecho a asfixiar al pueblo cubano

Al recordar que México es un país donde se respetan las libertades, indicó que el gobierno federal apoya y protege a las personas migrantes sin violar sus derechos humanos y se cuenta con recursos suficientes para todo lo que signifique justicia.

Subrayó que nuestro país no es injerencista respecto a las determinaciones de otros países, por lo que consideró que no debe haber represalias en contra de naciones que conducen un sistema político de acuerdo con su proceso histórico:

No se debe aislar a Cuba políticamente hablando, no se puede asfixiar a los cubanos que han decidido mantenerse en Cuba, estoy en contra del bloqueo, creo que es inhumano. Nadie tiene derecho a aislar, asfixiar a un pueblo, nadie tiene derecho a que mediante estas prácticas se lleve a un pueblo a rebelarse contra su gobierno. Eso es vil, canallesco.

Recordó que durante los momentos más críticos de la pandemia las familias mexicanas recibieron apoyo de connacionales que trabajan en Estados Unidos, cosa que no ocurre con ciudadanos cubanos:

Por el bloqueo que hay en Cuba, los cubanos que decidieron vivir y trabajar en Estados Unidos, no pueden enviar apoyos a sus familiares. Eso no me parece justo, eso no tiene nada que ver con la fraternidad universal.