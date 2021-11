Luego de tres años de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a federalizar la nómina educativa en Michoacán, la promesa sigue sin cumplirse, pues el que la Federación absorba el gasto del pago quincenal a los 28 mil docentes de clave estatal continúa sin verse reflejado en el presupuesto federal para 2022.

El diputado federal por Morena, Leonel Godoy García, explicó que de nueva cuenta no se concretó la federalización de la nómina magisterial debido a que el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, no envió la propuesta al Congreso de la Unión cuando se presentó el proyecto de presupuesto para el estado.

La federalización en concreto era una solicitud que debió de haber hecho, no sólo en declaraciones de prensa el anterior gobernador, sino que se reflejará en la disposición del presupuesto que se tenía para el 2022.

El legislador señaló que la ruta para que llegué recurso extraordinario para el pago de los docentes deberá ser la gestión de manera individual por parte del nuevo ejecutivo estatal, es decir el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla o miembros de su equipo de trabajo.

Manifestó que, pese a la promesa del mandatario federal de que el gobierno de México absorba la nómina educativa en Michoacán, el hecho no se concretó en años anteriores debido a un presunto mal manejo de las finanzas estatales, sobre todo en el tema de participaciones federales.

Según cifras de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) son necesarios alrededor de nueve mil millones de pesos de manera anual para el pago de nóminas, bonos y prestaciones sociales de los que son beneficiarios 28 mil 600 maestros de clave estatal.