Dos automotores se impactaron el municipio de Aquila, donde uno de ellos terminó volcado, donde no se registraron heridos graves, únicamente cuantiosos daños materiales.

El sitio exacto del accidente fue la carretera federal México 200, la costera de Michoacán, en las inmediaciones del crucero a Ostula.

Los vehículos involucrados en el aparatoso percance fue uno de la Pastelería Delicias de El Ranchito, y el otro particular del que no se dieron las características, se detalló que además de los daños materiales, hubo lesionados con golpes contusos que no ponen en riesgo su vida, por lo que no se requirió trasladarlos a una clínica.

Del hecho de tránsito se hizo cargo la Guardia Comunal de Ostula, siendo apoyados por viajeros que se detuvieron a ayudar.