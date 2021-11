En aras de informar a la población sobre la planificación familiar y la salud reproductiva, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) mantiene una campaña dirigida hacía hombres y mujeres sobre los beneficios de la vasectomía.

De acuerdo con Jair Cortés González, encargado del departamento de Salud Reproductiva del Centro de Salud Urbano “Dr. Juan Manuel González Urueña”, de Morelia, la vasectomía es una cirugía que dura alrededor de 20 minutos y consiste en realizar un corte del conducto que conecta el testículo con la uretra, para así evitar la salida de espermatozoides.

Recordó que no se requiere hospitalización, ni estudios preoperatorios, además de que los pacientes no presentan molestias posteriores a la cirugía ambulatoria y no se ve afectado su comportamiento sexual.

Destacar que la SSM, cuenta con expertos en materia de salud reproductiva en todas sus unidades médicas, quienes brindan información y orientación de manera puntual a las y los usuarios sobre las cirugías anticonceptivas, entre ellas la vasectomía.

En lo que va del año, en la Jurisdicción Sanitaria No. 1 Morelia, se han realizado 123 procedimientos, de las cuales 83 se llevaron a cabo en el Centro de Salud Urbano “Dr. Juan Manuel González Urueña”.

Los michoacanos interesados en realizarse este procedimiento de planificación familiar, podrán agendar cita en su centro de salud más cercano, previo a valoración médica.