La erradicación de la desigualdad y pobreza debe ser un compromiso que podamos asumir como legisladores, que con la implementación de estrategias sólidas, programas, trabajo conjunto podamos avanzar en resultados positivos, afirmó Ivonne Pantoja Abascal, diputada por el distrito 6 de Zamora, durante el “Foro para el desarrollo y bienestar social del pueblo de Michoacán”.

En representación de Adriana Hernández Íñiguez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Pantoja Abascal destacó que la LXXV Legislatura trabajará con el compromiso de avanzar en la erradicación de esta situación en la que viven el 44 por ciento de las y los michoacanos.

Según datos del Coneval dos millones 133 mil personas en el estado padecen algún tipo de carencia. El 38.7 por ciento de las y los michoacanos no tienen acceso a servicios de salud, el 29 por ciento presenta rezago educativo. Pero lo que más nos duele es saber que el 23 por ciento de las y los michoacanos no tienen una alimentación de calidad; estamos hablando de que un millón 118 mil personas no tienen acceso a una canasta básica.