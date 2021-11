El diputado Baltazar Gaona García, señaló que es necesario extender el programa de “Borrón y Cuenta Nueva” hasta el día 31 de diciembre, toda vez que muchos trabajares reciben su aguinaldo hasta después de la primera quincena de diciembre y hasta en ese entonces cuentan con dinero para poder pagar.

El legislador del Partido del Trabajo (PT), indicó que lo que se busca con la ampliación del programa “Borrón y Cuenta Nueva” hasta el último día del año, es generar las condiciones para una mejor recaudación de dinero para el Estado, pero más importante aún es el apoyo que se le pueda brindar a las y los michoacanos.

El legislador local, manifestó que con un trabajo bien organizado se pueden generar las condiciones para una mayor recaudación de recurso para el estado, pero también se puede apoyar mucho a los bolsillos de la ciudadanía, que eso es uno de los principios de la Cuarta Transformación.

Es lamentable que muchos priístas primero rogaban por un hueso en el gobierno y ahora ya no quieran trabajar, eso es obvio porque en ellos no hay un compromiso con la 4T, ni con el pueblo, ellos simplemente buscan satisfacer sus intereses mezquinos y particulares, pero yo les digo, si no quieren trabajar en favor de Michoacán y su gente se pueden ir ya, existen muchos perfiles que están dispuestos a trabajar en favor de las y los michoacanos.